Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Lagerräume aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter an einer Lagerhalle an der Mittelstraße zwei Lagerräume auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. An der Tür eines dritten Raumes hebelten sie, konnten diese aber nicht öffnen. Ob die Täter Beute machten, kann bislang nicht gesagt werden, da noch nicht alle Geschädigten erreicht werden konnten. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 -6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell