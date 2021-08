Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Polizeibeamte angegriffen

Lippe (ots)

(LW) Am Sonntagmorgen gegen 02.15 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Schlesier Straße gerufen. Im Laufe des Gesprächs der Beamten mit den anwesenden Personen wurde ein 38 jähriger, aus Augustdorf stammender Mann, der dort zu Gast war, den Beamten gegenüber ausfällig und griff sie tätlich an. Der 38-jährige wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Den Rest der Nacht verbrachte er zur Verhinderung weiterer Straftaten im Gewahrsam der Polizei in Detmold. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

