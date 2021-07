Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Wagen gestohlen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte einen hochwertigen BMW aus der Detmolder Straße. Der graue Sportwagen stand auf einem Parkplatz an der Straße in Höhe der Hausnummer 50. Die Täter entwendeten das Fahrzeug zwischen 23:30 Uhr und 6 Uhr morgens. Es handelt sich um einen BMW M2 in der Competetion/M3-Ausstattung mit lippischem Kennzeichen. Hinweise zum Diebstahl und auf den Verbleib des Wagen nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell