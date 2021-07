Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Hummerbruch. Baumstämme gestohlen.

Lippe (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte 40 Baumstämme, die an der Lütgenbergstraße für den Verkauf gelagert waren. Das Fichtenholz wurde vermutlich zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Donnerstag mit einem Lastwagen abtransportiert. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in diesem Zusammenhang geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

