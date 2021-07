Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Geparktes Auto beschädigt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen einen geparkten grauen BMW. Zwischen 9 und 13 Uhr hatte der Eigentümer sein Auto auf dem Parkplatz des "Vitasol" in der Exterschen Straße geparkt. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte den BMW an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden liegt bei rund 1700 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180 entgegen.

