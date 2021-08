Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Bei Einbruchsversuch überrascht

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, in ein Wohnhaus an der Brüderstraße einzudringen. Mit einem Werkzeug hebelte er ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf, machte dabei aber derart viel Lärm, dass er die drei im Haus befindlichen Hunde sowie den Hausbesitzer und dessen Ehefrau weckte. Dies veranlasste den Täter zur sofortigen Flucht vom Tatort. Hinweises bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

