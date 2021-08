Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmittag, in der Zeit zwischen 12.00 und 12.40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter offenbar durch die Hauseingangstür Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Heidenschen Straße. Im zweiten Obergeschoss brachen sie die dortige Wohnungstür auf und durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Mit einem Bargeldbetrag in unbekannter Höhe flüchteten sie vom Tatort. Da der Tatzeitraum sich auf ein Zeitfenster von nur 40 Minuten beschränkt, in denen die Bewohner abwesend waren, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Täter das Haus zuvor beobachtet haben. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heidenschen Straße / Ostring aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell