POL-VIE: Kreispolizeibehörde Viersen: Keine Ankündigung der Geschwindigkeitskontrollen mehr: Rechnen Sie immer und überall mit uns!

Wir gehen in diesem Jahr neue Wege, um das Geschwindigkeitsniveau im Kreisgebiet zu senken: Manche werden sie vermissen- andere werden sich freuen, dass es sie nicht mehr geben wird: Unsere Ankündigung von einer täglichen Blitzerstelle ist Vergangenheit.

Stetig analysieren wir unsere Arbeit und ihre Wirksamkeit. Immer zu Beginn eines neuen Kalenderjahres legen wir anhand der dann vorliegenden Jahresergebnisse des Vorjahres unsere strategische Ausrichtung für das laufende Jahr fest. Was war gut, was müssen wir verändern? Sind unsere Ziele der aktuellen Lage anzupassen? Sind wir mit unseren Maßnahmenpaketen auf dem richtigen Weg? Diese und viele weitere Fragen und Analysen beschäftigen uns in diesen Wochen, damit wir auch im laufenden Jahr unsere Ressourcen zielorientiert für die Sicherheit der Menschen einsetzen.

Diese Analysen und Bewertungen führen dann eventuell zu veränderten Schwerpunkten oder zu einer anderen Öffentlichkeitsarbeit, wie es hier der Fall ist: Uns bleibt es sehr wichtig, das Thema Geschwindigkeit als "Killer Nummer 1" auf unseren Straßen auch weiterhin stetig öffentlich zu machen, um Menschen auch auf diesem Weg zu sensibilisieren, nie schneller als erlaubt oder der Situation angepasst zu fahren. Das sollten Sie im eigenen Interesse tun, nicht -um Geld zu sparen, sondern um Leben zu retten.

Wir werden also an unserer Kontrollstrategie weiterhin festhalten, nur wir werden Ihnen ab sofort nicht mehr eine von vielen Kontrollstellen pro Tag ankündigen. Dafür werden wir Ihnen häufiger als bislang eine Rückmeldung dazu geben, was unsere Messstellen für Erkenntnisse geliefert haben.

Diese Bilanzen werden die Ankündigung ersetzen. Denken Sie trotzdem täglich an die Gefahren des Rasens und daran, dass Sie stets und überall mit Kontrollen und in der Folge auch mit hohen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und Fahrverboten rechnen müssen, wenn Sie zu schnell unterwegs sind. Bremsen Sie sich, damit alle sicher an ihr Ziel kommen!/ah (86)

