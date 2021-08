Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210812-1-pdnms Schlange im Garten in Dänischenhagen

Dänischenhagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Gestern am 11.08.2021 gegen 15.00 Uhr bekamen Anwohner im Ostring in Dänischenhagen ein gehörigen Schreck, sie hatten in ihrem Garten eine ca. 1 Meter lange Schlange entdeckt, die gerade einen Frosch verspeiste. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Altenholz war schnell vor Ort, trotz gründlicher Absuche konnte die Schlange jedoch nicht mehr entdeckt werden.

Um was für eine Schlange es sich gehandelt hat, ist nicht sicher, Anwohner vermuten, dass es sich um eine Kreuzotter gehandelt haben könnte. Die Schlange war dunkel und ca. 1 Meter lang.

Bei einer Kreuzotter handelt es sich um eine Giftschlange, daher sollte sich niemand bei Sichtung der Schlange nähern, rufen sie dann bitte die Polizei über 110 oder direkt das Kreisveterinäramt unter der Rufnummer 04331-202319 an.

Sönke Petersen

