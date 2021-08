Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210811-2-pdnms Erneuter Zeugenaufruf in Sachen Brand in Grevenkrug ( Pressemitteilung 210721-1-pdnms )

Grevenkrug ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Aufgrund der durchgeführten Brandstellenuntersuchungen und den bisherigen Ermittlungen in Zusammenarbeit der Kriminalpolizei Neumünster mit Sachverständigen des Landeskriminalamts Kiel wird davon ausgegangen, dass sowohl das Stallgebäude wie auch das Stroh auf dem Feld in Nähe des brandbetroffenen landwirtschaftlichen Betriebes vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Vor diesem Hintergrund werden erneut Personen, welche entsprechende Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in zeitlicher Nähe zur Brandentdeckungszeit am Mo., 19.07.2021 gg. 23:30 Uhr in Grevenkrug wahrgenommen haben, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neumünster unter Tel. 04321-9450 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Meldung vom 21.07.21:

210721-1-pdnms Zeugen nach Brand in Grevenkrug gesucht

Grevenkurg. Am 19.07.21 wurde gegen 23:30 Uhr der Brand eines Kuhstalles in der Dorfstraße 14 in Grevenkrug gemeldet. Der Kuhstall brannte schließlich vollständig aus. Die darin befindlichen Kälber konnten von dem Eigentümer und mit nachbarschaftlicher Hilfe in Sicherheit gebracht werden. Der Eigentümer wurde hierbei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe des Hofes ist es zur gleichen Zeit zu einem kleinen Flächenbrand eines Feldes gekommen. Ein Funkenflug als Brandursache kann hier nicht ausgeschlossen werden. Es ist ein Gesamtschaden von etwa 400.000 Euro entstanden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen, welche Hinweise auf die Brandentstehung geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neumünster unter 04321-9450 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell