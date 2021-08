Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210813.1 Kiel: Polizeistation Suchsdorf unter neuer Telefonnummer erreichbar

Kiel (ots)

Die Polizeistation Suchsdorf ist ab sofort unter einer neuen Telefonnummer erreichbar. Sie lautet 0431 / 160 1250.

Die Station in der Eckernförder Straße 425 ist dienstags von 10 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr sowie nach vorheriger Vereinbarung besetzt. Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Rufumleitung zum 1. Polizeirevier eingerichtet, so dass eine ständige Erreichbarkeit gewährleistet ist. In dringenden Fällen sollte stets die 110 gewählt werden.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell