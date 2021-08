Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210812.1 Kiel/Kreis Plön: Aktuell Schockanrufe zum Nachteil älterer Menschen

Kiel / Kreis Plön (ots)

Am heutigen Tag um die Mittagszeit kommt es im Großraum Kiel gehäuft zu Schockanrufen zum Nachteil älterer Menschen. Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche.

Die Vorgehensweise ähnelt sich dabei in den jeweiligen Fällen. Am Telefon meldet sich eine Person und weint. Die Person gibt außerdem an, mit der angerufenen Person verwandt zu sein. Anschließend wird behauptet, man hätte jemanden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt oder sogar getötet. Dann wird das Gespräch an eine angebliche Polizistin oder einen angeblichen Polizisten übergeben. Durch die Täterinnen bzw. Täter wird dann Geld von den angerufenen Personen gefordert.

Sollten derartige Anrufe eingehen, seien Sie misstrauisch und versuchen selbst, Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern zu erreichen. Geben Sie keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse und übergeben Sie erst recht kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Informieren Sie die Polizei über 110 oder nehmen Kontakt zum Kriminaldauerdienst unter 0431 / 160 3333 auf.

Björn Gustke

