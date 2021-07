Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Katalysatoren gefunden

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Bückeburger Landwirt hat am Samstag gegen 14.10 Uhr bei der Aufnahme von Feldarbeiten am Rande der Kurt-Rabe-Straße in Bückeburg, drei abgelegte Katalysatoren aufgefunden.

Die Katalysatoren wurden bereits geöffnet und das Innenleben entfernt.

Die Polizei Bückeburg prüft, ob die Katalysatoren aus vergangenen Diebstahlstaten stammen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell