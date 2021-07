Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefrierschrank entsorgt

Nienstädt/Hespe (ots)

(ma)

In Hespe ist am Samstag gegen 18.30 Uhr ein Gefrierschrank in der Straße "Am Walde" illegal entsorgt worden.

Das Gerät wurde am Waldrand abgestellt; derzeit geht die Polizei Zeugenhinweisen nach, die auf einen vermutlichen Verursacher hindeuten.

