POL-NI: Pollhagen: Unbekannte legen mit Tackernadeln gespickte Hundekekse aus

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntagvormittag wurden in Pollhagen, im Bereich der Straßen Vor dem Walde und Hauptstraße durch Anwohner mehrere mit Tackernadeln präparierte Hundekekse aufgefunden. Die augenscheinlich für Hunde gedachten Leckerlies sind mit mindestens einer, größtenteils aber mit mehreren Klammern bestückt. Ein Finder berichtete, dass die Köder so auf der Erde gelegen hätten, dass man die metallene Klammer nicht habe sehen können. Die Polizei in Stadthagen nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Inwiefern die Fundstücke für Tiere gefährlich sein können, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den präparierten Hundekeksen geben können oder ebenfalls solche aufgefunden haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell