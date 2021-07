Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg: Nach unklarem Unfallgeschehen- Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am frühen Donnerstagabend kam es vermutlich in dem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Hagenburg, in Straße Fangegraben, etwa in Höhe des Restaurants Ankerplatz, zu einem Unfallgeschehen, über dessen Hergang die örtliche Polizei momentan noch im Unklaren ist. Zeugen hatten einen 83-jährigen Mann aus Neustadt am Rübenberge mit einer Kopfverletzung auf der dortigen Straße liegend aufgefunden und umgehend den Rettungsdienst verständigt. Der Senior war mit seinem blauen E-Bike unterwegs gewesen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber zum Geschehen bisher nicht befragt werden. Die Polizei in Stadthagen sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

