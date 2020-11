FW-MG: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Feuerwehr Mönchengladbach

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Mönchengladbach-Hardt, 17.11.2020, 14:54 Uhr, Louise-Gueury-StraßeMönchengladbach-Hardt, 17.11.2020, 14:54 Uhr, Louise-Gueury-Straße (ots)

Am Diensttagnachmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach der Notruf, dass es im Hardter Wald auf der Louise-Gueury-Straße zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw gekommen sei.

Die Leitstelle alarmierte die zuständigen Einsatzkräfte unmittelbar zur Einsatzstelle. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten das gemeldete Lagebild. Beteiligt waren ein fahrender Pkw und 2 parkende Fahrzeuge. Bei dem Aufprall wurde Energie in solchem Maße freigesetzt, dass alle Airbags des fahrenden Fahrzeuges ausgelöst hatten. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Sie wurde aufgrund des Unfallmechanismus nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell