Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Estorf: Unbekannte Täter entwenden Weidetor

Nienburg (ots)

(Haa) In der Nacht von Mittwoch, den 21.07.2021 auf Donnerstag, den 22.07.2021, ist es in Estorf, in der Straße An der Fabrik zu einem Diebstahl eines verzinkten Weidetores gekommen. Die Besitzerin der Zaunanlage bemerkte den Verlust des Tores am frühen Donnerstagmorgen. Das Tor war laut der Eigentümerin durch eine Metallkette gesichert und dadurch nicht ohne erheblichen Kraftaufwand zu demontieren. Außerdem fand die 43-jährige Frau am Tatort eine pinke Taschenlampe, die der oder die Täter/in dort vermutlich verloren hat. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stolzenau nahm den Sachverhalt vor Ort auf und stellte die Taschenlampe sicher. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die selbst Geschädigte eines solchen Diebstahls sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Stolzenau, unter der Telefonnummer 05761/92060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell