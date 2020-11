Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand auf Baustelle beschädigt Rathaus

MannheimMannheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 14.11.2020, gegen 5 Uhr, auf einer vor dem Mannheimer Rathaus bei E 5 eingerichteten Baustelle zu einem Brand. Hierdurch wurde die Baustelle vollständig zerstört. Die Fassade des Rathauses wurde durch Rauchgas ebenfalls beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ermittelt in alle Richtungen. Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht abschließend beziffern. Er beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich an jedes Polizeirevier oder an die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 zu wenden.

