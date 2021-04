Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand an der Grundschule Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25. April 2021, gegen 19:00 Uhr, wurde ein Feuer auf dem Spielplatz der Grundschule am Sommerweg in Sandkrug gemeldet.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täter das im Erdboden eingelassene Trampolin mittels eines angezündeten Pizzakartons in Brand gesetzt haben.

Rund 25 Kollegen und Kolleginnen der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug löschten den Brand.

Der Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell