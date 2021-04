Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Nordenham

Sachbeschädigung an Pkw / Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Werrastraße, an zwei geparkten Pkw die Außenspiegel der Beifahrerseite von unbekannten Tätern beschädigt. An den beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von je ca. 300 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, gegen 23.10 Uhr, wurde eine 32-jährige Nordenhamerin von Beamten des Polizeikommissariates Nordenham, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, auf der Butjadinger Straße in Nordenham in ihrem Pkw überprüft. Während der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,68 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, parkte eine 38-jährige Nordenhamerin mit ihrem Pkw aus einer Parklücke an der Jedutenstraße in Nordenham aus und stieß dabei gegen den neben ihr ordnungsgemäß geparkten Pkw. Aufgrund des Zusammenstoßes verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr mit ihrem Fahrzeug durch die Außenmauer des dortigen Mehrfamilienhauses. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Da eine erhebliche Schädigung der Bausubstanz nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde in Absprache mit dem Landkreis Wesermarsch das Technische Hilfswerk, Ortsverband Nordenham, sowie ein Baufachberater des THW Cuxhaven hinzugezogen. Es gelang den Spezialisten, die Kellerdecke des Mehrfamilienhauses abzustützen und das Loch in der Gebäudewand provisorisch zu sichern. Die Bergungs- und Sicherungsarbeiten zogen sich bis gegen 18.30 Uhr hin. Die 19 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen. Der Pkw der Unfallverursacherin erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der zweite beteiligte Pkw wurde leicht beschädigt. Nach ersten Schätzungen wurde der entstandene Sachschaden auf ca. 48.000 Euro veranschlagt.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag, gegen 02.30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Bäderstraße in Jade-Diekmannshausen, aus Richtung B 437 kommend in Richtung Stadland. In Höhe der Hausnummer 23 kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Seitenschutzplanke auf einer Länge von 28 Metern.

Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. An der Seitenschutzplanke entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 oder der Polizeistation Jade unter der Rufnummer 04454/979430 in Verbindung zu setzen.

