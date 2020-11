Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201125-4: Brandserie im Fokus der Polizei - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:20 Uhr brannte es am Dienstag in Frechen an drei Orten. Die Polizei führt die Ermittlungen fort und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Auf dem Schulhof der Burgschule in der Straße "Im Klarenpesch" brannten am Dienstagnachmittag (24. November) um 17:00 Uhr drei Mülltonnen, die die Feuerwehr löschte. Zeugen setzten die Schulleiterin in Kenntnis. Die Zeugen haben mehrere Jugendliche gesehen, die vom Brandort flüchteten. Sie waren zwischen 14 und 15 Jahre alt, schlank und waren alle dunkel gekleidet.

Um 19:55 Uhr stand die Grillhütte am Sportpark Herbertskaul an der Burgstraße im Vollbrand. Zwei Zeugen bemerkten den Brand und wählten den Notruf.

Ein weiterer Zeuge meldete um 20:20 Uhr den Brand von zehn Mülltonnen, die an einem umschlossenen Stellplatz der Gemeinschaftshauptschule Herbertskaul an der Kapfenberger Straße standen. Durch den Brand sind außerdem zwei benachbarte Garagen und eine Streusalzbox erheblich beschädigt worden.

Der Leiter des Kriminalkommissariates 11, Erster Kriminalhauptkommissar Peter Marx dazu: "Wir werden die Brandserie mit dem größtmöglichen Kräfteansatz direktionsübergreifend und verstärkt repressiv und präventiv aufklären."

Die Brandermittler bitten weitere Zeugen, sich umgehend telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

