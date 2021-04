Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Festnahme eines Drogendealers

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagvormittag (11.04.2021) konnten Beamte des Polizeireviers Wedel einen weiteren Erfolg im Kampf gegen die Betäubungsmittelkriminalität verbuchen.

Durch aufmerksame Anwohner konnte aus einer Wohnung im Innenstadtbereich Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Durch umfangreiche Recherchen und akribische Ermittlungen konnte ein Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgerichts in Itzehoe erwirkt werden. Die Wohnung des bereits polizeilich bekannten 26-jährigen Beschuldigten konnte noch am selben Tag durchsucht werden.

Der Beschuldigte verbarrikadierte sich im Badezimmer und weigerte sich die Tür diese freiwillig zu öffnen, so dass sich die Beamten gewaltsam Zutritt verschafften. Hierbei verdichteten sich zudem die Hinweise, dass der Beschuldigte einen Betäubungsmittelhandel betrieb.

Es wurden unterschiedliche Betäubungsmittel in verschiedenen Formen aufgefunden.

Am heutigen Morgen übernahm die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei in Pinneberg die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde durch das Amtsgericht Itzehoe ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde.

Den 26-jährigen Wedeler erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell