POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Brand auf einem Campingplatz

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (10.04.2021) ist es in den späten Abendstunden zu einem Brand auf einem Campingplatz in der Götzberger Straße gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierten Campingplatznutzer gegen 23:47 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem beim Entzünden eines gasbetriebenen Heizlüfters Stichflammen aus dem Gerät traten und das Vorzelt eines Wohnanhängers in Brand setzten.

Dem 69-jährigen Geschädigten gelang es nicht, dass offene Feuer zu löschen, so dass das Vorzelt nebst Wohnanhänger innerhalb kürzester Zeit vollständig niederbrannte. Durch das schnelle Eingreifen von Ersthelfern aus der Nachbarparzelle konnte der Mann leicht verletzt in Sicherheit gebracht werden und später mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Weitere Personen blieben unverletzt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Als Brandursache wird nach derzeitigem Kenntnisstand ein technischer Defekt vermutet. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Henstedt-Ulzburg im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

