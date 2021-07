Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufmerksame Nachbarn verhindern Brand eines Mehrfamilienhauses

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Weil der Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Bad Nenndorf am 25.07.2021 gegen 02:30 Uhr der Alarm eines ausgelösten Rauchmelders in einer Nachbarwohnung auffiel, alarmierte sie die Feuerwehr und hat somit vermutlich einen größeren Brand verhindert. Eine ebenfalls alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Nenndorf befand sich zufällig in der Nähe und traf noch vor der Feuerwehr ein. Schon auf der Straße vor dem Haus war Brandgeruch wahrnehmbar. Durch die Polizeibeamten wurden die übrigen Bewohner des Hauses geweckt und konnten sich in Sicherheit begeben. Die Bewohnerin der Wohnung, aus der der Alarm zu vernehmen war und aus der bereits Rauch ins Treppenhaus drang, öffnete auf Klingeln und Klopfen nicht, sodass die Wohnungstür durch einen der Polizeibeamten eingetreten werden musste. Die 87-jährige Dame konnte anschließend ebenfalls aus dem Haus geführt werden und blieb unverletzt. Sie hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, wodurch es zu starker Rauchentwicklung in der Küche kam. Dem schnellen Handeln der Meldenden ist es zu verdanken, dass der Einsatz nach etwa einer Dreiviertelstunde ohne verletzte Personen beendet werden konnte.

