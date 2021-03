Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Wildunfall

Reh contra Radfahrer

Freiburg (ots)

Ein 58-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag, 30.03.2021, gegen 06.30 Uhr, den Radweg von Nordschwaben kommend in Richtung Karsau. Ein Reh kreuzte den Radweg und wurde frontal von dem Radfahrer erfasst. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei eine Schlüsselbeinfraktur sowie eine Rippenprellung zu. Über eventuelle Verletzungen des Rehes ist hier nichts bekannt, da dieses nach dem Zusammenprall wieder aufstand und in den angrenzenden Wald lief.

