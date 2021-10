Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden-Grunbach: Brand in Bäckerei

Aalen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr zum Brand in einer Bäckerei in der Reinhold-Meier-Straße. Die Freiwilligen Feuerwehren Remshalden und Weinstadt kamen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.

