POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand nach Zugfahrt ohne Ticket, Brand einer Lärmschutzwand

Gaildorf: Widerstand nach Zugfahrt ohne Ticket

Am Donnerstagnacht gegen 23 Uhr sollten zwei Männer im Alter von 33 Jahren und 26 Jahren während der Zugfahrt von Stuttgart in Richtung Schwäbisch Hall durch eine Zugbegleiterin kontrolliert werden. Dabei stellte die Zugbegleiterin fest, dass die beiden Männer keinen gültigen Fahrschein bei sich hatten. Als die Zugbegleiterin die Personalien beider Personen feststellen wollte, zeigten diese sich äußerst unkooperativ. Eine Polizeibeamtin, welche sich privat ebenfalls im Zug befand, gab sich als solche zu erkennen und unterstützte die Zugbegleiterin. Am Bahnhof in Gaildorf, versuchten die beiden Männer aus dem Zug zu flüchten. Dabei konnte der 26-jährige Täter durch die Polizeibeamtin und den Sicherheitsdienst der deutschen Bahn festgehalten werden. Hiergegen leistete dieser Widerstand und bedrohte und beleidigte die Personen. Sowohl die Polizeibeamtin, als auch ein 24-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden hierbei leicht verletzt. Der 33-jährige Mann konnte zunächst flüchten und wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung am Bahnhof Hessental festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Hall: Brand einer Lärmschutzwand

Am frühen Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es auf einem Vereinsgelände in der Spitalmühlstraße zum Brand einer Lärmschutzwand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro an der Lärmschutzwand, sowie an einem nahegelegenen Baum. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann eine Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat in Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 abgegeben werden.

