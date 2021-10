Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen zu mehreren Ereignissen gesucht und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang

Zu einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete, machten die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben, weshalb das Polizeirevier Aalen um Zeugenhinweise bittet. Die beiden 49 und 51 Jahre alten Fahrer eines Kia sowie eines Lkw standen mit ihren Fahrzeugen an einer Baustellenampel auf Höhe des Feuerwehrhauses auf der Landesstraße 1084. Hier kam es zum Zusammenstoß. Während einer der Beteiligten angab, der andere sei ihm von hinten aufgefahren, erklärte der andere, dass der vor ihm Stehende rückwärts gefahren sei. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Kirchheim am Ries: Zeugen nach Tierquälerei gesucht

Wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden die Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine Katze in Kirchheim vermutlich durch eine Schlingenfalle schwer verletzt wurde. Wie von der Besitzerin angezeigt wurde, verletzte sich das Tier bereits am Nachmittag des 21.09. im Umfeld der Bopfinger Straße.

Zeugen, die in diesem Bereich Hinweise auf eine Falle geben können oder eventuell mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ellwangen 07961/930-0 zu melden.

Aalen-Waldhausen: Farbschmiererei

Zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh hat ein bisher Unbekannter ein in der Grundfeldstraße geparktes Fahrzeug mit Farbschmierereien besprüht. Ebenfalls wurde das Garagentor der Pkw-Besitzerin, wie auch die Hofeinfahrt mit weiteren Schriftzügen verunstaltet.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aalen unter 07361/524-0 zu melden.

Bopfingen-Oberdorf: Sachbeschädigung Spielplatz

Auf einem Spielplatz in der Schulstraße wurde zwischen dem 06.09. und dem 07.10., ein neuwertiges Ballfangnetz an mehreren Stellen zerschnitten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Polizei in Ellwangen bittet unter der Telefonnummer 07961/930-0 um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Ellwangen: Motorradfahrer verletzt

In der Ellwanger Straße fuhr am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Seat auf einen 16-jährigen Motorradfahrer auf. Dieser wollte mit seiner KTM nach links abbiegen und musste wegen Gegenverkehrs anhalten. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Leinzell: Wildunfall

Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer war Freitagmorgen gegen 5.55 Uhr auf der Landstraße 1156 in Fahrtrichtung Leinzell unterwegs. Als plötzlich ein Reh die Straße überquerte, konnte der 33-jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier, welches noch an der Unfallstelle verendete. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 2.000 Euro beziffert.

Waldstetten: Einbruch in Rathaus

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag hebelten Einbrecher ein Fenster des Interimsrathauses in der Bettringer Straße auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Schubladen und Schränke, wobei sie Bargeld entwendeten. Die Einbrecher hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von 3000EUR.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, unter der Telefonnummer 07171/3580 um sachdienliche Hinweise.

