Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden - Alkoholisiert geparktes Auto gestreift

Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad Aprilia durch die Fellbacher Straße. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Mann streifte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW VW Passat und stürzte. Der 30-Jährige und sein Sozius verließen anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden an dem Auto zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 8.000 Euro. Der Unfallverursacher konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Gem. Weinstadt-Endersbach - Autofahrer flüchtet vor Kontrollstelle

Am Freitag gegen 21:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die Schorndorfer Straße in Weinstadt-Endersbach mit seinem PKW Audi. Als er eine von der Polizei in der Schorndorfer Straße errichtete Kontrollstelle sah, wendete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Waiblingen davon. Während zwei Streifenwagen dem Audi hinterher fuhren, missachtete dieser an einigen Einmündungen und Kreuzungen die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer. Auf der Landesstraße 1193 wollte der 35-Jährige im Bereich der Anschlussstelle Weinstadt-Endersbach an einem stehenden Streifenwagen vorbeifahren, und schnitt unmittelbar davor plötzlich dem hinter ihm fahrenden Streifenwagen den Weg ab. Anschließend machte er eine Vollbremsung, so dass es zum Unfall mit dem hinterherfahrenden Streifenwagen kam. Der 35-Jährige konnte daraufhin festgenommen werden. Wie sich herausstellte war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand außerdem unter Drogeneinwirkung, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen oder Fahrzeugführer, die durch den Audi gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950-422 in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden - Auf geparktes Auto gefahren

Am Samstag gegen 04:40 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Remstalstraße in Richtung Waiblingen mit seinem PKW Daimler und kam infolge Unaufmerksamkeit zu weit nach rechts. Er prallte gegen einen geparkten PKW VW wodurch ein Schaden von insgesamt etwa 20.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell