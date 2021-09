Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Neue Berufsperspektive bei der Landespolizei durch die Fachoberschule - Infoveranstaltung am 22.09.2021

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

"Die neue Möglichkeit nach dem 10. Schuljahr direkt an einem polizeilichen Berufskolleg, der Fachoberschule Polizei, die Studienberechtigung zu erlangen und sich gleichzeitig zielgerichtet auf das spätere Studium vorzubereiten, ist bei vielen jungen Leuten noch nicht richtig angekommen", vermutet der Einstellungsberater der Polizei RheinBerg, Peter Tilmans. "Die Zahl der Bewerbungen für die 300 Plätze in NRW ist noch überschaubar. Es ist allerdings auch schwierig diese neue Chance zu vermitteln, da in den meisten Köpfen festgeschrieben ist, für die Landespolizei bräuchte man Abitur oder Fachhochschulreife.

Die Fachhochschulreife benötigt man natürlich nach wie vor, aber man kann sie jetzt zielgerichtet für den Polizeiberuf direkt nach dem 10. Schuljahr an der Fachoberschule Polizei erlangen! Für den Rheinisch-Bergischen Kreis liegt das nächste Berufskolleg übrigens ganz in der Nähe in Köln!

Wer sich für einen der 300 Plätze an der Fachoberschule oder für die 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar interessiert, kann sich am 22.09.2021 detailliert informieren. Ab 17:30 Uhr bietet die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis in ihrem Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße in Bergisch Gladbach eine Infoveranstaltung an.

Hier werden Bewerbungsvoraussetzungen für den nächstmöglichen Schul- und Studienbeginn erläutert, der Studiengang im Detail dargestellt und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklärt. In diesem Rahmen können natürlich auch persönliche Fragen geklärt werden.

"Die Teilnehmerzahl im Dienstgebäude muss allerdings auf 10 Personen begrenzt werden", erläutert Peter Tilmans. "Ich erwarte größeres Interesse, so dass wir für diesen Fall eine zeitgleiche Online-Beratung vorbereiten werden. Wir bitten daher vorab um Anmeldung unter der Email-Adresse bewerbung.gl@polizei.nrw.de Hier kann gleichzeitig der Wunsch geäußert werden, ob die Teilnahme in Präsenz oder online gewünscht wird!"

