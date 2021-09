Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zahlreiche Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer eines Ford Transit stellte am Mittwoch (15.09.) gegen 7:00 Uhr die zerbrochene Heckscheibe seines Firmentransporters fest, den er am Vorabend gegen 18:00 Uhr auf der Dellbrücker Straße in Paffrath abgestellt hatte.

Zahlreiche Werkzeuge der Marken Festool und Makita wurden aus dem Fahrzeug gestohlen. Unter anderem fehlen eine Schleifmaschine, eine Schlagbohrmaschine und eine Stichsäge. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

