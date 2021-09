Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen gesucht - Einbruch in Parfümerie

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (15.09.) gegen 03:05 Uhr meldeten gleich mehrere Anwohner einen Einbruch in eine Parfümerie in der Straße Eich in Wermelskirchen, nachdem sie von einem Knall geweckt worden waren.

Unbekannte Täter haben die die gläserne Eingangstür mit stumpfer Gewalt zerstört und sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft. Der Alarm und die Vernebelungsanlage haben daraufhin sofort ausgelöst, weshalb den Dieben nur wenig Zeit für ihr Vorhaben blieb.

Unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera der ebenfalls alarmierten Feuerwehr konnte die Polizei den Tatort trotz des Nebels nach den Tatverdächtigen gründlich absuchen, doch diese konnten nicht mehr aufgespürt werden.

Die Täter entwendeten offenbar diverse Verkaufsprodukte, deren Menge und Wert bislang noch nicht abschätzbar ist. Weitere Ermittlungen und eine Spurensicherung dauern derzeit noch an. (ch)

