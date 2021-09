Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210901.4 Helse

Marne: Gartengerät zu vergeben!

Helse / Marne (ots)

Anfang August 2021 hat die Marner Polizei bei einer Durchsuchung in Helse einen Rasentrimmer in den Farben Schwarz, Orange und Silber aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten hegen den Verdacht, dass das Gerät bei einem Diebstahl in Marne im Juli oder im August 2021 abhandengekommen ist. Bisher war es den Polizisten leider nicht möglich, den rechtmäßigen Eigentümer des Gartengeräts ausfindig zu machen. Er sollte sich daher bei der Marner Polizei unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Merle Neufeld

