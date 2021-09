Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus am Vormittag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochvormittag (15.09.) gegen 10:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Arnzhäuschen in Dabringhausen.

Der 44-jährige Schwiegersohn der Familie befand sich im Obergeschoss des Hauses, als er von einem lauten Knall aufgeschreckt wurde. Als er das Haus daraufhin nach Auffälligkeiten absuchte, stellte er fest, dass die Gartentür im Schlafzimmer der Schwiegereltern im Erdgeschoss offen stand. Zudem waren Beschädigungen und Verschmutzungen an der Tür erkennbar.

Nach Absprache mit den Schwiegereltern konnten zunächst keine Anzeichen für einen Diebstahl festgestellt werden. Möglicherweise wurden die Einbrecher auf ihn aufmerksam, als er das Haus nach Auffälligkeiten absuchte und flüchteten daraufhin.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeigen wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls auf. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell