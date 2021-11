Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Stadtlohn

Vreden - Ergänzung zu "Umfangreiche Diebstähle von Fahrradzubehör aufgeklärt"

Ahaus / Stadtlohn / Vreden (ots)

Wie bereits berichtet, verliefen Ermittlungen des Kriminalkommissariats in Coesfeld nach Diebstählen von gefederten Sattelstützen und hochwertigen Sätteln zu einem 56-jährigen Gescheraner. Wie nun deutlich wurde, könnte der Tatverdächtige in der jüngeren Vergangenheit auch in Ahaus, Stadtlohn sowie Vreden Fahrradteile entwendet haben. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Coesfeld unter Tel. (02541) 140 in Verbindung zu setzen.

Hier der Link zu unserer Ursprungsmeldung vom 10.11.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5069622

