Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Parkender Lkw beschädigt

Legden (ots)

Mehrere Beschädigungen wies jetzt ein abgestellter Lkw in Legden auf: Die Schrauben an einem Hydraulikschlauch waren gelöst und dieser war aufgeschnitten. Der Wagen hatte seit Freitag, 15.30 Uhr, an der Industriestraße gestanden; der Schaden ist am Sonntag gegen 18.30 Uhr entdeckt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr banden das ausgelaufene Öl ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell