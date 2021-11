Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Alkoholisierter Radler prallt gegen Auto

Ahaus (ots)

Ein Radfahrer ist am Samstag in Ahaus-Wessum mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 41-Jährige hatte die Straße Kirchplatz gegen 22.10 Uhr in Richtung Schaddenhook befahren, als es zu dem Unfall kam. Der Ahauser war mit seinem Rad an einem rechts parkenden Auto vorbeigefahren, wobei es an der Engstelle zur Kollision kam. Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Anzeichen dafür, dass der unverletzt gebliebene 41-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa ein Promille hin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Radfahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen zu können.

