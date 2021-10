Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch schlug fehl ++ Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch schlug fehl

Grasberg. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Meinershauser Straße einzudringen. Nachdem sie erfolglos an einer Nebeneingangstür hebelten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird mit einem dreistelligen Betrag beziffert. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck gebeten.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ritterhude. Am Mittwochmorgen kam es "Am Großen Geeren" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines VW und einer Radfahrerin. Nach ersten Informationen fuhr die 18-Jährige auf dem Fußweg neben der Fahrbahn und wollte an der Einmündung der Fergersbergstraße nach links über die Fahrbahn abbiegen. Der VW fuhr in gleicher Richtung auf der Fahrbahn, fuhr demnach gerade wieder an und erfasste dabei die Radfahrerin. Die 18-Jährige verletzte sich bei einem Sturz leicht. Die Polizei Ritterhude hat die Ermittlungen zum genauen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise werden unter 04292/811740 entgegengenommen.

