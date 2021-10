Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall auf der Bloherfelder Straße - Linienbus beteiligt +++

Oldenburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bloherfelder Straße ereignet hat.

Gegen 16.30 Uhr war der 31-jährige Fahrer eines VW Golf von einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr eingefahren. Als der Oldenburger auf dem rechten Fahrstreifen in stadtauswärtiger Richtung fuhr, entschied er sich nach eigenen Angaben, zu wenden und in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr auf dem Linksabbiegerstreifen und kollidierte mit einem Linienbus, der in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des VW Golf sowie seine 64-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Busfahrer sowie dessen Fahrgäste blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Wegen der Versorgung der Verletzten, der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Bergung der betroffenen Fahrzeuge kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115. (510328)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland