Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Edewecht: Versuchte Brandstiftung an einem Pkw+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 29.September 2021 gegen 23:15 Uhr, ist es in Edewecht auf dem Parkplatz eines Wohn- und Geschäftshauses auf der Ecke Oldenburger Straße/Hauptstraße zu einer versuchten Brandstiftung an einem Fahrzeug gekommen. Es wurde versucht mit Brandbeschleuniger einen Pkw zu entzünden. Durch einen aufmerksamen Bürger, der Feuerschein gesehen hat, konnte diese schwere Straftat vereitelt werden. Nachdem die Straftat rechtzeitig entdeckt wurde soll sich ein Fahrzeug vom Parkplatz des Gebäudes entfernt haben. Der Fahrer des Fahrzeuges möge sich bitte bei der Polizei als wichtiger Zeuge melden. Die Polizei bittet weiterhin in dieser Angelegenheit, um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Straftäter führen werden, zumal es am Anfang des Jahres schon einmal zu solch einer schweren Brandstiftung gekommen war. Hierbei entstand wirtschaftlicher Totalschaden an dem betroffenen Pkw. Hinweise bitte an die Polizei Westerstede unter der Telefonnummer: 04488/833-0. (166724)

