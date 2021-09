Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld +++

Oldenburg (ots)

Wieder einmal haben falsche Polizeibeamte im Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben und eine vierstellige Bargeldsumme erbeutet.

Die Unbekannten hatten sich am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr telefonisch bei einer 81-jährigen Oldenburgerin gemeldet. Zu Beginn des Telefonats stellten sich der Mann und die Frau als Beamte der Oldenburger Polizei vor und erklärten der Rentnerin, dass eine Diebesbande in der Nachbarschaft in Krusenbusch unterwegs sei und bereits 30.000 Euro erlangt habe. Die 81-Jährige sollte am Telefon angeben, ob sie Bargeld und Wertsachen zuhause aufbewahren würde. Nachdem die Frau die Frage beantwortet hatte, wurde sie aufgefordert, das Geld und ihre Bankkarte in eine Plastiktüte zu legen und einem "verdeckten" Beamten zu übergeben. Die Polizei müsse das Geld in Sicherheit bringen und würde es am kommenden Tag gegen 8 Uhr wieder zurückbringen.

Gegen 0.30 Uhr sei der angekündigte Geldabholer am Küchenfenster der Wohnung in der Straße Am Schmeel erschienen. Die 81-Jährige übergab dem Mann den Beutel. Die PIN ihrer Bankkarte hatte sie dem Anrufer zuvor am Telefon genannt.

Nachdem der angebliche Beamte am Mittwoch nicht wie vereinbart pünktlich um 8 Uhr an der Adresse der Oldenburgerin erschienen war, rief die 81-Jährige bei der Polizeidienststelle an der Wallstraße an. Dort wurde schnell klar, dass die Rentnerin betrogen worden war. Sie erstattete Anzeige.

Die Ermittlungen ergaben, dass die unbekannten Täter bereits eine Stunde nach der Tat mit der erbeuteten Bankkarte an einem Geldautomaten in Delmenhorst 2000 Euro abgehoben haben.

Laut Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem Geldabholer um einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit normaler Statur gehandelt haben. Der Mann habe ein graues Cap, eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie dunkle Kleidung getragen.

Für Zeugenhinweise ist der Zentrale Kriminaldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar. (1158584)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell