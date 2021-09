Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autofahrerin nach Auffahrunfall schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Niedersachsendamm musste eine 31-jährige Autofahrerin am Montag in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Oldenburgerin hatte sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Um 17.47 Uhr war die 31-Jährige mit ihrem Peugeot auf dem Niedersachsendamm in Richtung Marschweg unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Straße Achterdiek musste ein vor ihr fahrender 38-Jähriger seinen BMW abbremsen. Dies erkannte die 31-Jährige offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Peugeot von hinten auf den BMW auf.

Die Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt über 10.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1156246)

