POL-LWL: Autobahn nach Verkehrsunfall gesperrt

Leezen/ Stolpe (ots)

Auf der BAB 14 zwischen den Anschlussstellen Schwerin- Nord und Schwerin- Ost hat sich am Freitagvormittag ein PKW überschlagen. Dabei wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Vorausgegangen war vermutlich ein Bremsmanöver des Autofahrers, der dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll. Der 52-jährige deutsche Fahrer und seine 51-jährige deutsche Beifahrerin wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die BAB 14 musste im Zuge der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Ludwigslust für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Dabei soll unter anderem geklärt werden, aus welchem Grund der Fahrzeugführer seinen PKW plötzlich stark abgebremst hat.

