Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrrad von PKW erfasst

Ludwigslust (ots)

Im Ludwigsluster Stadtteil Techentin ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer von einem PKW angefahren und dabei verletzt worden. Das 70-jährige Unfallopfer erlitt unter anderem eine Gesichtsverletzung und kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr an einer Straßenkreuzung, als der deutsche Fahrradfahrer von einem abbiegenden PKW erfasst wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell