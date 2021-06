Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Plastikmülltonnen in Jever in Brand geraten - Ermittlungen dauern an - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Montag, 21.06.2021, gerieten gegen 00:43 Uhr mehrere Plastikmülltonnen in einer Garage an einem Wohnhaus im Clevernser Schulweg in Jever/Ortsteil Rahrdum in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung sind die Kunststoffmülltonnen komplett zerschmolzen. Des Weiteren wurden mehrere Geräte, das Dach der Garage und die angrenzende Terrassenüberdachung beschädigt. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Cleverns konnte den Brand zügig ablöschen. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden konnte bei Sachverhaltsaufnahme noch nicht beziffert werden. Hinweise zu dem Brandsachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

