Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mountainbike gestohlen ++ Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Dillenburg (ots)

Aßlar- Mountainbike gestohlen

Am Dienstag (01.06.2021) stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Talson aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße. Die Diebe griffen sich das schwarz / blau / rote Bike um 14:00 Uhr und flüchteten. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Zwischen 20:00 Uhr am Montag (31.05.2021) und 16:00 Uhr am Dienstag (01.06.2021) brachen dreiste Diebe einen Container in der Riemannstraße auf. Die Unbekannten drangen zunächst auf das Gelände ein und stahlen einen Tandemanhänger vom Hersteller Eduards und mehrere Werkzeuge aus dem aufgebrochenen Container. Der Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Riemannstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell