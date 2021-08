Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mopedfahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit PKW

Ludwigslust (ots)

Auf seiner Flucht vor der Polizei mit einem Kleinkraftrad hat ein 18-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Ludwigslust einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem es zu Sachschäden kam. Der 18-Jährige hatte zunächst Anhaltesignale der Polizei ignoriert und versuchte in weiterer Folge, mit seinem Kleinkraftrad zu flüchten. Kurz darauf kollidierte er im Stadtteil Techentin mit einem verkehrsbedingt haltenden PKW. Bei der Karambolage wurde niemand verletzt, der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstellte, ist der deutsche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war sein Kleinkraftrad nicht versichert. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell