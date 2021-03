PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg am So., 28.03.2021

Landkreis Limburg-Weilburg (ots)

Für den Bereich der Polizeistation Limburg

Verkehrsunfall mit Sachschaden und Verletzten Unfallort: Gemarkung 65520 Waldbrunn, Landesstraße 3280, zwischen Hausen und Fussingen Unfallzeit: Sa., 27.03.21, gg. 16:00 h Ein 18.-jähriger Autofahrer aus dem Westerwaldkreis befuhr mit seinem PKW BMW am Samstagnachmittag in Waldbrunn die L 3280 aus Hausen her kommend, in Fahrtrichtung nach Fussingen. In Höhe der Einfahrt "In der Struth" beabsichtigte er dabei dort nach links abzubiegen. Dabei achtete der junge Autofahrer offenbar nicht ausreichend auf den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Kia Picanto. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge. Dabei wurde der Beifahrer im PKW BMW nicht unerheblich verletzt und musste stationär ins Krankenhaus Limburg aufgenommen werden. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10000,00 EUR beziffert.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, unter Trunkenheitseinfluss und ohne Führerschein Unfallort: Gemarkung 65618 Selters, Landesstraße 3449 Unfallzeit: Sa., 27.03.21, gg. 11:00 h Ein 22.-jähriger Mann aus Bad Camberg befuhr mit seinem Roller am Samstag gegen 11:00 die in der Gemarkung Selters die Landesstraße von Münster in Richtung Haintchen. In einer Rechtskurve geriet der junge Mann aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts hin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Mit nicht unerheblichen Verletzungen wurde der Rollerfahrer in das Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallermittlungen wurde bekannt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist oder war. Ferner stand der Rollerfahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss, was die Anordnung der Blutentnahme zur Folge hatte. Durch die Kollision des Rollers mit dem Baum entstand am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 500 EUR.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg

Wohnungseinbruchdiebstahl in Weilburg

Tatort: Weilburg, Frankfurter Straße

Tatzeit: Freitag, 26.03.2021, 20:00 Uhr - Samstag, 27.03.2021, 08:15 Uhr

Unbekannte Täter schlugen ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Weilburg ein. Durch diese Öffnung stiegen der oder die Täter in das Objekt und gelangten über das Treppenhaus in das Erdgeschoss, wo sich ein frei zugängliches Arbeitszimmer befindet. Dort nahmen der oder die Diebe zwei Notebooks, eine Dockingstation, sowie einen Rucksack an sich. Im Anschluss verließ man das Gebäude durch die Haustür.

Die Polizeistation Weilburg erbittet mögliche Täterhinweise zu Telefonnummer: 06471 93860.

