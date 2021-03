Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Schwieberdinger Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 44-jährige Führerin eines Pkw Skoda, welche aus der Eglosheimer Straße an die Kreuzung heranfuhr und zunächst an der roten Ampel anhielt, fuhr plötzlich bei Rot in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 35-Jährigen in seinem Skoda, welcher die Schwieberdinger Straße stadtauswärts befuhr. Bei dem Unfall, bei welchem auch Verkehrszeichen beschädigt wurden, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

